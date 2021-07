Massagista do São Paulo passa mal durante jogo contra o Fortaleza e sai do Morumbi de ambulância

Um dos técnicos do São Paulo, Marcelo Silva, passou mal e teve uma crise convulsiva durante o do jogo contra o Fortaleza, na noite deste sábado (17), no Morumbi. Ele saiu do estádio em uma ambulância e foi levado a um hospital. As informações são do GE.

O problema massagista aconteceu aos 32 minutos do segundo tempo, e os integrantes do banco de reservas do São Paulo pediram que a partida fosse interrompida.