Wendson brilha no fim, Ceará vence o Athletico-PR, amplia invencibilidade e entra no G-6 da Série A

Foi com muita emoção que o Ceará venceu o Athletico-PR por 1 a 0, na noite deste sábado (17), na Arena Castelão. A partida caminhava para empate em 0 a 0 até os 52 minutos do 2º tempo, quando Wendson se tornou o herói da partida.

O camisa 23 saiu do banco de reservas para se tornar o grande personagem do jogo, aproveitando sobra de bola na área após escanteio e garantindo mais três pontos para o Vovô na tabela.

Com o resultado, o Ceará chegou aos 18 pontos e ocupa agora a 6ª colocação no Brasileirão.

Além disso, ampliou a sequência de invencibilidade. Agora já são oito jogos sem perder, com três vitórias e cinco empates.

O Ceará volta a campo no próximo domingo (25) para enfrentar o Sport, na Ilha do Retiro, às 20h30min, em duelo de nordestinos.

O JOGO

Legenda: Bento fez milagre em finalização de Cléber Foto: Kid Junior/SVM

A partida passou longe de ser brilhante. Tecnicamente, deixou bastante a desejar. Foram poucos lances de inspiração e raras chances claras de gol.

As melhores oportunidades, porém, foram todas do Ceará. O Alvinegro chegou muito perto de marcar na etapa inicial com Cléber, que parou em uma defesaça realizada por Bento, que salvou também em outro chute perigoso de Rick.

O próprio centroavante acertou chutaço na trave, logo no início do 2º tempo, levando perigo também ao gol paranaense.

O Vovô chegou ainda com perigo com finalizações de Vina, Lima e Rick.

Mas coube a Wendson determinar o placar final. O camisa 23 marcou o primeiro gol dele com a camisa alvinegra e fez a festa dos alvinegros no Castelão.