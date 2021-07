Análise: Fortaleza faz história contra São Paulo com tabu quebrado e recorde no Nordeste

O Fortaleza fez história no Morumbi. Neste sábado (17), venceu o São Paulo pela 12ª rodada da Série A do Brasileiro. E o placar de 1 a 0 premia a ousadia em campo com novo tabu superado pelo técnico argentino Juan Pablo Vojvoda: é o primeiro triunfo do time cearense fora de casa contra o rival na história.

Em tese, uma marca de mais de quatro décadas. No acumulado geral eram oito derrotas e dois empates desde 1974. A quebra do tabu nasce para estabelecer um novo recorde na era dos pontos corridos: a campanha leonina é a melhor dentre todos os nordestinos no atual formato do Brasileirão após 12 jogos.

Legenda: Robson garantiu o triunfo do Fortaleza com gol de cabeça no 2º tempo Foto: Leonardo Moreira / FEC

Nesse aspecto, o aproveitamento de 66,7% supera o Sport de 2015, quando somou 23 pontos no mesmo número de rodadas. Hoje, o Tricolor do Pici tem 24 na tabela, assumindo a vice-liderança com sete vitórias, três empates e duas derrotas na temporada 2021.

Resistir para equilibrar

No Morumbi, o Fortaleza cresceu com o passar do tempo. O ritmo inicial foi menos intenso, principalmente pela marcação do São Paulo em bloco alto. Assim, a equipe de Vojvoda soube resistir à pressão com atuação firme da 2ª defesa menos vazada do Brasileirão: apenas nove gols sofridos.

Estatísticas de São Paulo x Fortaleza na Série A

Posse de bola: 58% x 42%

Finalizações: 10 x 9

Passes: 358 x 268

Duelos ganhos: 44 x 57

Desarmes: 7x11

No esquema 3-5-2, o zagueiro Benevenuto, o lateral Tinga e o meia Lucas Crispim tiveram atuação de destaque na recomposição defensiva e também nos duelos de 1x1. Substituindo Felipe Alves, o goleiro Boeck também foi seguro nos momentos de exigência e transmitiu confiança ao elenco.

O momento de turbulência durou 30 minutos e foi administrado forçando arremates de longe dos donos da casa. O suficiente para equilibrar as ações ainda no 1º tempo e ser superior na volta do intervalo, agora com uma nova postura tricolor.

Domínio e eficiência

No primeiro ato de estudo, a parte final do confronto foi de imposição. Com verticalidade, o Leão Fortaleza empurrou o São Paulo para o campo defensivo e alternou entre transição rápida e organização ofensiva. É a marca de Vojvoda: busca pelo domínio das ações independente do rival.

Legenda: O Fortaleza teve menos posse de bola, mas foi mais perigoso que o São Paulo Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza

A identidade tática tricolor gerou o domínio e o repertório permitiu o triunfo. Na bola parada de Crispim, Robson consagrou o feito inédito aos 28. A eficiência de um setor que criou e foi efetivo, com Igor Torres carimbando o travessão aos 57 do 2º tempo após defesa de Volpi.

O Fortaleza venceu o São Paulo com méritos. Em novo passo na história, conseguiu o placar favorável sendo competitivo e superior ao plantel de maior investimento e se garantiu no G-4 independente dos resultados da 12ª rodada. O Leão faz história mais uma vez.