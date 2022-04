Feriados abril 2022: veja datas e e o que é comemorado

Ao longo do mês de abril de 2022, os brasileiros terão dois feriados federais, além de outras celebrações cristãs e datas comemorativas.

O primeiro é a Sexta-Feira da Paixão, no próximo dia 15 de abril. A data representa a "Paixão de Cristo", quando Jesus Cristo morre crucificado.

No domingo seguinte, dia 17 de abril, a Igreja Católica celebra a Páscoa, data representada pelo dia da ressurreição de Cristo. A comemoração, no entanto, não é feriado.

O outro feriado do mês é o Dia da Inconfidência Mineira, mais conhecido como Dia de Tiradentes, no dia 21 de abril, uma quinta-feira.

Datas comemorativas

Abril de 2022 também conta com datas comemorativas. O dia 7 de abril se celebra o Dia do Jornalista e o Dia Mundial da Saúde. Já 13 de abril é o Dia do Hino Nacional Brasileiro. No dia seguinte, outro símbolo nacional é homenageado: 14 de abril é o Dia Mundial do Café.

O dia 19 é o Dia do Índio e também o Dia do Exército Brasileiro. No dia 21, Brasília completa 62 anos e o dia seguinte (22) é marcado pelo dia do descobrimento do Brasil pelos portugueses. O mês de abril tem, ainda, o Dia Internacional do Jazz no dia 30.

