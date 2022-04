Funcionários não comparecem ao trabalho após ganharem R$ 122 milhões na Mega-Sena

Os 44 funcionários de uma empresa portuária que faturaram R$ 2,1 milhões cada ao acertarem as seis dezenas da Mega-Sena, em Santos (SP), não foram trabalhar nessa segunda-feira (4), primeiro dia útil após o resultado da premiação.

Segundo o G1, alguns dos novos milionários relataram a pessoas próximas que "pretendem mudar de vida" e não têm a "mínima vontade" de voltar ao serviço.

Colegas de trabalho dos "sortudos", que preferiram não se identificar, afirmaram que a maior parte dos colaboradores está feliz e outros têm uma tristeza profunda por não terem participado do bolão.

Com o possível abadono dos cargos, executivos da empresa já pensam na reposição de vagas. Entre as oportunidades, estão de faxineiros, técnicos em refrigeração e até mesmo executivos que trabalham na direção da empresa participaram do bolão

Prêmio

A Caixa Econômica Federal informou em nota, nesta terça-feira (5), que 23 das 44 cotas do bolão iniciaram o processo para retirar a quantia.

Cada cota receberá R$ 2.786.981,17. O bolão foi registrado por volta de 12h do sábado (2), mesmo dia em que houve o sorteio. As dezenas sorteadas foram 22 - 35 - 41 - 42 - 53 - 57.