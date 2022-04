Prêmio de R$ 122 milhões da Mega-Sena sai para bolão com 44 funcionários de empresa de SP

Funcionários de uma mesma empresa de logística portuária em Santos, no litoral de São Paulo, tiveram um bilhete premiado no concurso 2468 da Mega-Sena e amanheceram milionários neste domingo (3). Cada um dos 44 sorteados faturou R$ 2.786.981,17 em um prêmio total de R$ 122,6 milhões. As informações são do G1.

Um dos cotistas premiados relatou ao G1 que alguns colegas fora do bolão ficaram "aos prantos e choram sem parar". O sortudo não quis se identificar por motivos de segurança.

Cerca de 60% dos novos milionários são homens e 40% mulheres. Cada um investiu apenas R$ 17,18 em dois jogos com nove números ao todo.

Uma aposta vencedora

As dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal na noite desse sábado (2) foram 22 - 35 - 41 - 42 - 53 - 57. Apenas a aposta de Santos acertou todos os números e levou o prêmio de R$ 122.627.171,80.

A aposta vencedora foi registrada na lotérica Santo & Santo, no bairro Vila Mathias. O grupo fez um bolão de 44 cotas ainda no sábado (2) por volta de 12h.

Após a repercussão do caso, moradores de Santos brincaram com a situação e avisaram nas redes sociais que enviarão currículo para a empresa de logística nesta segunda-feira (4). Isso porque, na opinião deles, muitos funcionários pedirão demissão para curtir o prêmio milionário da Mega-Sena.