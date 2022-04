Cozinheira negra é agredida com joelhadas e puxão de cabelo em prédio de São Paulo

Uma moradora de um prédio do bairro dos Jardins, em São Paulo, é suspeita de agredir e cometer injúria racial contra uma cozinheira negra que trabalhava no edifício. As cenas foram gravadas por câmeras de segurança.



Em imagens é possível observar o momento em que a moradora do prédio teria ofendido a funcionária Eliane Aparecida, enquanto ela estava sentada em um banco à espera de um transporte para voltar do serviço para casa.

Legenda: Mulher chegou a ser empurrada na porta de prédio Foto: Divulgação

Em entrevista ao Jornal Nacional, jornalístico da TV Globo, Eliane narrou como tudo aconteceu. "Ela virou para mim assim: 'que negra esquisita, que mulher esquisita, o que ela está fazendo aí?'. Ela já me aborda nesse tom".

Após orientar à moradora que ela estava cometendo um ato de racismo, Eliane foi empurrada e decidiu chamar polícia.



No vídeo é possível ver quando Patrícia tenta retornar para o apartamento, Eliane tenta impedi-la para aguardar a chegada dos policiais e é agredida.

Investigação iniciada nesta sexta-feira (1º)

É possível ver patrícia puxando o cabelo de Eliane, ela ainda dá joelhadas e bate a cabeça da mulher contra a parede. Elas só pararam ao serem separadas por um funcionário do prédio.

Conforme apuração do Jornal Nacional, o caso foi registrado em 22 de outubro de 2021, mas a investigação só foi iniciada pela Polícia Civil nesta sexta-feira (1º), quando o vídeo foi entregue após uma decisão judicial. O caso foi registrado como lesão corporal e injúria racial.

As imagens ficaram sob proteção do condomínio no qual a mulher morava com justificativa de não poder ser divulgadas por infringir a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais). O síndico do prédio teria afirmado à Justiça que os vídeos registraram a agressão.



O portal UOL tentou contato com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo e com o advogado de Eliane Aparecida de Paula em busca de mais informações sobre o assunto, até a publicação da matéria não houve respostas.