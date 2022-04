Mega-Sena premia de faxineiras a executivos e provoca briga em empresa de SP

Um bolão da mega-sena transformou 44 brasileiros em milionários na cidade de Santos, no litoral de São Paulo. Cada um dos ganhadores recebeu R$ 2.786.981,17 do prêmio total de R$ 122,6 milhões. Os vencedores trabalhavam na mesma empresa. Segundo o G1, o vazamento com nomes e telefones deles gerou confusão no fim de semana.

Dentre os 37 nomes que a reportagem levantou, 21 dos ganhadores são homens e 16 são mulheres. Profissionais que atuam na limpeza, técnicos em refrigeração e até mesmo algumas com cargos executivos e que trabalham na direção da empresa participaram do bolão.

De acordo com o portal de notícias, o vazamento da lista causou desconforto e até uma briga entre alguns dos trabalhadores, já que até números de celulares foram divulgados. Ele ocorreu, porém, por meio de pessoas que não participaram do bolão e que estavam no grupo onde as apostas foram organizadas.

'Choro sem parar'

Um dos vencedores, não identificados por segurança, chegou a informar que alguns profissionais da empresa que deixaram de participar do bolão ficaram "aos prantos e chorando sem parar"

Ainda em conversa com o G1, na manhã desta segunda-feira (4), o homem confidenciou que após a felicidade por acertar os números, os ganhadores se revoltaram com colegas que, propositalmente, jogaram informações dos membros em redes sociais.