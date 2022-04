Trechos da BR-116 terão sentido único no Domingo de Páscoa; veja mudanças

Um trecho da BR-116 terá sentido exclusivo para motoristas vindos do Interior com destino à Fortaleza durante quatro horas no Domingo de Páscoa, celebrado no dia 17 de abril.

A mudança provisória ocorrerá das 14h às 18h, entre o Triângulo de Chorozinho (Km 71) e o município de Pacajus (Km 54), da BR-116, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Foto: Divulgação/PRF

Agentes farão o controle de tráfego e o policiamento do trecho para evitar que o fluxo intenso de veículos à Capital provoque grandes engarrafamentos, além de diminuir o risco de acidentes.

Caso os motoristas com sentido para o Interior precisem transitar na região, a PRF orienta que realizem desvios pelas rodovias estaduais CE-040 e CE-060.

