Pescadores retornam para casa após serem dados como desaparecidos no Mangue Seco

Os três pescadores dados como desaparecidos no Mangue Seco, próximo à Jericoacoara, já retornaram para casa e em segurança na madrugada desta sexta-feira (8).

Ao Diário do Nordeste, Edcarlos Guilherme, de 36 anos, explicou que não houve nenhuma intercorrência do tempo ou problemas na embarcação.

Segundo o pescador, eles demoraram a voltar à terra firme porque decidiram ficar duas noites a mais em alto mar na tentativa de pegar uma maior quantidade de peixes.

"Nós fomos pescar para passar só uma noite mesmo, mas não tínhamos pegado quase nada, aí decidimos ficar mais tempo. Voltamos com uns 50 kg de peixe pra comer e vender pra comunidade por causa da Semana Santa", contou.

Edcarlos disse que o primeiro contato com a esposa foi feito ainda em alto mar, por volta de 22h30 dessa quinta-feira (7), quando ele conseguiu área no celular. Ele chegou em casa por volta 0h30.

Início da pescaria

Edcarlos, o pai Seu Guilherme e o irmão Cláudio tinha saído para pescar na manhã da última terça-feira (5) e tinham programado inicialmente passar apenas uma noite. Com a mudança de planos, eles precisaram economizar o gelo para conservar o peixe.

"A gente poupou gelo pra gelar o peixe e deu pra comer com farinha porque levamos carvão, aí assamos no mar mesmo", disse Edcarlos, pescador há 18 anos.

No entanto, a falta de comunicação inicial com a família motivou autoridades locais a iniciarem as buscas pelo trio. Foram mobilizadas equipes da Capitania dos Portos de Camocim, Corpo de Bombeiros e da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer).