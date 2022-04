Pai e dois filhos saem para pescar e desaparecem em Jericoacoara

Um pai e dois filhos estão desaparecidos há três dias após saírem para pescar na Praia do Mangue Seco, próximo à Jericoacoara, no Litoral Oeste do Ceará. A Capitania dos Portos em Camocim informou nesta quinta-feira (7) que está participando das buscas, mas não passou mais detalhes.

Os homens foram identificados como Seu Guilherme, conhecido como Beija, José e Edcarlos. Conforme a família, eles deveriam ter retornado da pescaria nesta quinta. O Corpo de Bombeiros de Jericoacoara também está nas buscas.

De acordo com Chico Bento, secretário de Aquicultura e Pesca da região, as vítimas saíram por volta de 10h de terça-feira (5) para voltar no dia seguinte e até o momento não retornaram. Eles teriam levado mantimentos para passar apenas uma noite.

Ainda segundo o secretário, equipes da Capitania dos Portos de Camocim foram mobilizadas e já se encontram em Mangue Seco. O Corpo de Bombeiros e a Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (CIOPAER) estarão, a partir das 5h30 da manhã de sexta-feira (8), realizando operação de buscas.

O Diário do Nordeste procurou a Marinha do Brasil para saber sobre o caso, mas não obteve respostas.