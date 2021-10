Conheça vilas de pescadores para se hospedar no Ceará

Imagine acordar cedinho e ver as jangadas chegando com os frutos do mar que vão compor seu almoço. Depois, passar o dia entre banhos, passeios e trocas de ideias com moradores da comunidade; e, na boca da noite, fazer uma fogueira para curtir entre amigos. Essas são algumas das experiências que a hospedagem em uma vila de pescadores pode proporcionar, e, nos 500 km de faixa litorânea cearense, não faltam opções para isso.

O servidor público Klinger dos Santos Sales, 41 anos, sempre tira uns dias em família para viver assim na Praia de Retirinho, a 175 km de Fortaleza. Localizada no município de Aracati, ela fica a 29 km da badalada Canoa Quebrada, então pode ser uma opção para esticar a estadia de quem já tem esse outro destino nos planos.

Legenda: Praia de Retirinho Foto: Acervo pessoal Klinger Sales

Klinger dos Santos Sales Servidor público “É uma realidade diferente, menos acelerada, mais contemplativa, que impacta principalmente os filhos, que fazem parte da geração tecnológica. O dia todo podemos curtir a praia, o banho de mar, as paisagens e a noite fazemos a tradicional fogueira, assamos peixe, marshmallow e contamos histórias”, destaca.

Os moradores, segundo ele, são bem receptivos e preparam também pratos por encomenda. Assim, se você não quiser cozinhar, vale a pena comer uma verdadeira comida de pescador, e o melhor, com ingredientes frescos.

“Gostamos muito de tranquilidade e natureza. E esse tipo de lugar nos permite experimentar vivências simples e ao mesmo tempo ricas, cheias de interação entre as pessoas e o ambiente”, completa o servidor.

Hábitos de viagem

Buscas como essa, aliás, estão em alta na pandemia. Pelo menos é o que avalia pesquisa realizada pela MaxMilhas, em parceria com a Opinion Box, entre 18 e 22 de junho deste ano. Os dados, coletados a partir de 1.011 entrevistas virtuais, apontam que:

86% das pessoas pensam em viajar

74% tem preferência por destinos nacionais

48% querem praias

43% tem intenção de viajar entre dezembro de 2021 e fevereiro de 2022

51% querem locais isolados e poucos visitados (aumento de 23% em relação à pré-pandemia)

“O que está sendo mais procurado pelas pessoas é o turismo de áreas abertas, e o Ceará é privilegiado nisso. Temos visto uma tendência da retomada do setor para esse tipo de escolha: ecoturismo, turismo de aventura”, comenta Murilo Santa Cruz, presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens do Ceará (Abav-CE).

Para se ter uma ideia, ainda de acordo com as pesquisas da MaxMilhas, Fortaleza aparece entre os dez destinos nacionais mais comprados no terceiro semestre de 2021, na quinta colocação, entre Recife (4º) e Salvador (6º). E a dobradinha com Jericoacoara lidera a venda de pacotes MaxExperiências.

Turismo comunitário

Mas bem antes de chegar em Jeri, um destino já internacionalmente consolidado, você pode conhecer, ali pelo litoral oeste, a vila de pescadores da Emboaca, em Trairi, a 138 km da Capital. Quem fez isso foi a produtora cultural Giordana Frapiccini, 26 anos, ao lado da esposa.

Em dezembro passado, a véspera de natal delas foi diferente. Nada de peru e farofa, pois lá o foco era na bolinha de peixe e no pastelzinho de arraia.

Giordana Frapiccini Produtora cultural “Acompanhamos uns pescadores voltando com a embarcação de três dias no mar. No dia 24 de dezembro, antes da ceia, várias pessoas foram ajudar a descarregar o barco. Foi lindo demais", lembra.

Na ocasião, Giordana também visitou os quintais produtivos e diz ter sido muito bem recebida pela comunidade. Por meio de uma Associação Comunitária, os moradores administram por lá a Pousada Corais do Mar, a 12 km de Trairi, entre as praias de Flecheiras e Mundaú.

Legenda: Praia da Emboaca Foto: Pousada Corais do Mar

“O viajante que vem para nossa praia encontra uma visão maravilhosa: o lindo pôr do sol e o nascer da lua refletindo sobre o mar, dunas cascudas e o corrente das lavadeiras, onde pode tomar um banho. No período das marés altas, há belos recifes de peixe, onde podem praticar a pesca com vara de linha”, explica Rození Ferreira dos Santos, gerente da Pousada.

A renda de bilro é outro fator cultural a ser apreciado nesta região. “Todas as mulheres nativas de Emboaca sabem fazer, é uma cultura/arte passada de geração a geração”, reforça a moradora.

Rede Tucum

Legenda: Caetanos de Cima Foto: Temaiseme

Outra vila que Giordana visitou, em janeiro de 2021, foi Caetanos de Cima, em Amontada, a 175 km de Fortaleza.

Segundo ela, uma boa ideia é ir nos meses pós-chuva, para fazer os passeios nas dunas e tomar banho nas lagoas que surgem entre elas.

“Além disso, para alimentação, eu indicaria os lugares na comunidade que trabalham com culinária, como o Espaço Cabaça de Colo, da chefe Ana Lima, e o Restaurante das Mulheres. Eles utilizam alimentos agroecológicos dos quintais produtivos”, observa ela, que esteve por lá filmando o documentário “Quimanga, comendo como os povos do mar”.

Giordana buscou a hospedagem via Rede Tucum, uma articulação formada, desde 2008, por grupos de comunidades da zona costeira que realizam o turismo comunitário no Ceará.

“Geralmente, o perfil de nossos visitantes são pesquisadores, professores, famílias que procuram um roteiro mais tranquilo, com vivências dentro das comunidades, e parceiros dos movimentos sociais, pessoas que entendem e valorizam a nossa proposta. As faixas etárias são variadas, pois os destinos estão repletos de experiências que podem ser vividas por toda família”, partilha Ana Sueli de Lima Pinto, da Coordenação Executiva da Rede Tucum e coordenadora do Grupo de Turismo Local de Caetanos de Cima.

Legenda: Caetanos de Cima Foto: Helena Soares Legenda: Caetanos de Cima Foto: Vylena Sousa Legenda: Caetanos de Cima Foto: Ana Lima Legenda: Caetanos de Cima Foto: Ana Lima Legenda: Caetanos de Cima Foto: Vylena Sousa Legenda: Caetanos de Cima Foto: Helena Soares Legenda: Caetanos de Cima Foto: Ana Lima

Ana adianta que os passeios e atividades levam os visitantes a conhecerem mais sobre a cultura alimentar, a pesca artesanal, a agricultura, os quintais produtivos, a cultura local, os artesanatos e, principalmente, promovem a interação com a família que hospeda.

Ana Sueli de Lima Pinto Coordenação Rede Tucum “Cada destino conta com suas peculiaridades e histórias que servem como base para deliciosos roteiros de conhecimento sobre a luta comunitária e defesa de territórios”, diz.

Além de Caetanos de Cima, ela indica ainda outras vilas de pescadores para se hospedar via Rede Tucum:

Ponta Grossa, Icapuí

Reserva Extrativista Prainha do Canto Verde, Beberibe

Praia do Batoque, Aquiraz

Vila da Volta, Aracati

Quilombo do Cumbe, Aracati

Assentamento Maceió, Itapipoca

Curral Velho, Acaraú

Tatajuba Vila Nova, Camocim

Tem opção de sobra, basta se programar!

Serviço Praia de Retirinho, em Aracati

Onde ficar: Chalé Marisol

Diária: R$100, com café da manhã

Contato: (88) 9 9343-2290 ou (88) 9 9460-9823 Praia da Emboaca, em Trairi

Onde ficar: Pousada Corais do Mar

Diária: R$ 280 a família (4 pessoas), R$ 200 o casal e R$80 solteiro, com café da manhã

Contato: (85) 9 9409-8405 ou (85) 9 9104-4436 Praia de Caetanos de Cima, em Amontada

Onde ficar: Chalé Cabaça de Colo

Diária: R$150 o casal e R$80 solteiro, com café da manhã

Contato: (85) 9 9922-1987 Outros destinos da Rede Tucum

Mais informações no site da Rede

Contato: (redetucumceara@gmail.com) e Instagram: @redetucum