Ceará terá ponto facultativo na próxima quinta-feira (14), anuncia Izolda Cela

O Ceará terá ponto facultativo na próxima quinta-feira (14), anunciou a governadora Izolda Cela nas redes sociais neste sábado (9). A data marca a Quinta-feira Santa, dia da Semana Santa em que, pela crença cristã, Jesus Cristo teve a última ceia com os apóstolos.

Segundo a chefe do Executivo estadual, o decreto visa estimular um momento de reflexão e oração e foi feito "em respeito à tradição e fé cristãs".

Feriados em abril

A próxima sexta-feira (15) é considerada um feriado estadual. A data representa a Paixão de Cristo, quando Jesus Cristo morre crucificado.

No domingo, dia 17 de abril, a Igreja Católica celebra a Páscoa, data representada pelo dia da ressurreição de Cristo. A comemoração, no entanto, não é feriado.

Na semana seguinte, há outro feriado, o Dia da Inconfidência Mineira, mais conhecido como Dia de Tiradentes, no dia 21 de abril, uma quinta-feira.

Bloqueio na BR-116 no domingo de Páscoa

Um trecho da BR-116 terá sentido exclusivo para motoristas vindos do Interior com destino a Fortaleza durante quatro horas no Domingo de Páscoa.

A mudança provisória ocorrerá das 14h às 18h, entre o Triângulo de Chorozinho (Km 71) e o município de Pacajus (Km 54), da BR-116, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Foto: Divulgação/PRF

Agentes farão o controle de tráfego e o policiamento do trecho para evitar que o fluxo intenso de veículos à Capital provoque grandes engarrafamentos, além de diminuir o risco de acidentes.

Caso os motoristas com sentido para o Interior precisem transitar na região, a PRF orienta que realizem desvios pelas rodovias estaduais CE-040 e CE-060.