Agricultor morre após receber descarga elétrica, e familiares cobram posicionamento da Enel

Um agricultor da zona rural de Juazeiro do Norte, no interior do Ceará, faleceu após ser vítima de um choque por descarga elétrica no último dia 21 de abril. Após a morte, seus familiares cobram explicações à Enel, pois apontam que o acidente foi causado por uma queda de um fio de alta tensão em uma cerca.

Segundo relato da esposa Elania Maria Vital da Silva, o marido Paulo Quintino Bezerra Felipe, 44 anos, tinha saído de casa para ligar uma bomba d'água no sítio Espinho próximo do meio-dia.

No entanto, antes de chegar ao local, recebeu a descarga elétrica ao tentar atravessar uma cerca da localidade em que vivia.

Elania Maria Vital da Silva Viúva do agricultor “Tenho dois filhos para criar, aqui tudo era ele que resolvia, para toda a nossa família! Ele vivia da agricultura e sustentava a gente. E agora que ele se foi a gente fica sem saber o que fazer”.

De acordo com a Enel, uma equipe técnica foi enviada ao local do acidente para desligar o fornecimento e normalizar a situação. Além disso, apontou que uma perícia foi realizada no local e aguardam a conclusão do laudo.

Reclamações à Enel

Antes da morte de Paulo, Elania detalhou que o agricultor já tinha ligado para Enel, há vários meses, reclamando que a canela, uma das peças responsáveis por proteger os transformadores de distribuição, costumava cair. Esse problema resultava na queda de energia.

"Em uma das últimas visitas feitas por uma equipe da Enel, eles perguntaram se podiam fazer uma ligação direta da canela, mas ele disse que não, porque poderia ocorrer de algum fio tocar na cerca e causar a morte de algum dos animais que ele criava. E, mesmo assim, a ligação de um cabo direto foi feita, o que causou a morte dele", detalhou.

No dia do acidente, a Enel foi ao local e informou que entrariam em contato, mas ainda não deram retorno. Em nota, a empresa lamentou o acidente e detalhou que as chuvas com ventos e raios danificaram a rede de energia da região.