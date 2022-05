Pais denunciam que alunos de escola estadual de Caucaia encontraram larva em merenda escolar

Pais de estudantes da Escola Estadual de Educação Profissional Professora Marly Ferreira Martins, no bairro Ancori, em Caucaia, denunciam a qualidade da merenda escolar. Imagens enviadas ao Sistema Verdes Mares mostram larvas na comida oferecida aos alunos. Secretaria de Educação disse, por nota, que apura o caso.

Danilo Venâncio é pai de uma aluna da escola e disse que a filha chegou a passar mal depois de comer na instituição, na última quinta-feira (5). Ela foi levada ao hospital, onde foi constatada uma infecção alimentar.

"Ligaram do colégio dizendo que ela estava passando mal. Eu cheguei aqui e realmente estava muito mal, com uma dor forte no estômago, quase desmaiando, e tinha outras crianças passando mal", disse ele ao CETV 1ª edição, da TV Verdes Mares.

"Ela não pode ir para o colégio hoje. Eu vi fotos e vídeos [indicando] que ela estava comendo comida estragada. Tinham dois pais reclamando com outras crianças passando mal e fica um descaso sem a gente saber de nada, não tem uma reunião com os pais", lamenta.

Seduc aciona empresa para esclarecimentos

Por nota, a Secretaria da Educação (Seduc) disse não ter recebido relatos de infecção intestinal por parte de alunos e familiares, mas alega ter tomado conhecimento sobre o caso específico e adotado as providências.

A pasta diz que técnicos da área de alimentação escolar da Seduc apuram o caso e a empresa responsável foi acionada para prestar esclarecimentos. "A Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação (Crede) 1, responsável pelas escolas da região, acompanha a situação", disse a secretaria.