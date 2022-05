Estudante de 13 anos é atropelada após sair de escola no Antônio Bezerra, em Fortaleza

Uma adolescente de 13 anos, aluna do Colégio da Polícia Militar General Edgard Facó (CPMGEF), foi vítima de um acidente de trânsito na noite dessa quinta-feira (5). A jovem foi atropelada por um ônibus intermunicipal da Empresa Vitória, por volta das 19h, na avenida Mister Hull, no bairro Antônio Bezerra.

A estudante foi atingida pelo veículo enquanto atravessava a via logo após sair da escola com uma amiga. Conforme testemunhas, o sinal estava verde para tráfego de carros no momento do atropelamento.

Policiais militares da própria instituição de ensino foram ao local da ocorrência e ajudaram no atendimento da adolescente até o Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro de Fortaleza.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou, em nota, que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou a adolescente a hospital, acompanhada de policial militar e uma professora do CPMGEF. A vítima sofreu apenas escoriações e já recebeu alta médica.

O advogado da empresa de ônibus informou que a menina se chocou com a lateral dianteira do ônibus, em baixa velocidade no momento da ocorrência. Ainda segundo o representante, a empresa está em contato com a família para dar apoio à vítima.

VCrepórter

Presenciou um fato importante que merece virar notícia? Tem um vídeo ou uma foto? A sua sugestão ou denúncia pode virar uma matéria no Diário do Nordeste. Envie para o nosso WhatsApp (85) 99969-0752. Clique aqui para já mandar uma mensagem.