Imagem de um policial penal fardado de costas

Segurança

Policial penal atira em carro durante briga de trânsito em Caucaia, é detido e liberado após fiança

A arma do agente foi apreendida

Redação 14 de Setembro de 2025
Foto que contém passageiros entrando em linha de metrô em Fortaleza

Negócios

Unificação das Linhas Leste e Oeste do Metrofor prevê ligação entre Caucaia e Centro de Eventos

Conexão pode criar maior linha de metrô do Norte-Nordeste do Brasil, com 32 km de extensão

Luciano Rodrigues 08 de Setembro de 2025
Imagem da placa de identificação da avenida Sargento Hermínio

Negócios

Sargento Hermínio deixa passado industrial e vira polo de serviços, com história viva de Chico Alves

Paloma Vargas 04 de Agosto de 2025
Print de vídeo de assalto no bairro Antônio Bezerra

Segurança

Mototaxista é assaltado e fica só de cueca em Fortaleza; veja vídeo

Vítima foi atropelada pelos criminosos que estavam em um veículo

Redação 24 de Outubro de 2023
Ônibus parados no terminal do Antônio Bezerra

Ceará

Motoristas de ônibus fazem paralisação e fecham Terminal do Antônio Bezerra

Categoria pode entrar em greve após negociações paralisadas com o Sindiônibus

Redação 15 de Junho de 2022
Ambulância do Samu na frente do Colégio Militar da Polícia, no Antônio Bezerra

Ceará

Estudante de 13 anos é atropelada após sair de escola no Antônio Bezerra, em Fortaleza

Vítima do acidente teria atravessado a via com sinal verde para trânsito de veículos

Redação 06 de Maio de 2022
O muro de um depósito de recicláveis desaba, nesta sexta-feira (18), na Rua Sargento José Pinto, bairro Antônio Bezerra em Fortaleza

Ceará

Muro de depósito desaba em Fortaleza após chuvas

Ninguém ficou ferido na ocasião

Carol Melo e Kilvia Muniz 18 de Março de 2022

Metro

Homem fica preso em máquina de brinquedos no Terminal do Antônio Bezerra, em Fortaleza; veja

Usuário do terminal foi retirado após receber ajuda de um dos funcionários do local

Redação 20 de Janeiro de 2022
Segurança

Ciclista morre ao ser atropelado duas vezes na presença da filha, em Fortaleza; motoristas fogem

A criança, de 11 anos, foi atropelada no primeiro acidente e sofreu lesões nos braços e nas pernas. Ela foi levada para uma unidade de saúde

Redação 10 de Novembro de 2021
Bombeiros na casa incendiada onde estátua de santa estava intacta

Segurança

Imagem de santa resiste a incêndio em residência de Fortaleza; veja

Um idoso precisou ser socorrido. Segundo os bombeiros, o fogo iniciou em um dos quartos da casa

Redação 28 de Outubro de 2021
