Policial penal atira em carro durante briga de trânsito em Caucaia, é detido e liberado após fiança

Um policial penal foi preso nesse sábado (13) em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), instantes após se envolver em uma discussão de trânsito na Capital cearense.

Há informações de que o agente teria disparado em via pública contra ocupantes de um carro com quem teria discutido, no bairro Antônio Bezerra.

O policial passou poucas horas preso, já que foi solto após pagar fiança, conforme apurado pelo Diário do Nordeste. Ninguém ficou ferido.

COMO ACONTECEU A PRISÃO

De acordo com a Polícia Militar do Ceará (PMCE), na manhã desse sábado (13), PMs realizaram uma abordagem preventiva a um motociclista que trafegava em uma motocicleta sem identificação veicular visível.

"Após a verificação, constatou-se a inexistência de pendências por se tratar de uma moto com agendamento marcado para emplacamento, sendo o condutor liberado naquele momento", disse a PM.

Logo em seguida, as equipes tomaram conhecimento que o mesmo homem esteve envolvido em uma discussão de trânsito no bairro Antônio Bezerra.

"Diante das informações, as composições do 26º Batalhão iniciaram buscas e localizaram o homem, de 46 anos, identificado como policial penal. O suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Caucaia para medidas cabíveis", complementou a PMCE.

ARMA APREENDIDA

A Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) disse ter ciência da ocorrência. A arma do policial penal foi apreendida.

A reportagem solicitou nota à Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD), que disse investigar a ocorrência no âmbito administrativo: "o Inquérito Policial está sob responsabilidade da Polícia Civil".