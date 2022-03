Muro de depósito desaba em Fortaleza após chuvas

O muro de um depósito de recicláveis desabou, nesta sexta-feira (18), na Rua Sargento José Pinto, bairro Antônio Bezerra em Fortaleza. A estrutura cedeu após as chuvas registras nos últimos dias na Capital. Ninguém ficou ferido.

Segundo o locatário do imóvel, o reciclador Antônio Gonzaga, o muro apresentava rachaduras antes de cair e a proprietária já havia sido avisada sobre a condição.

"Eu já tinha mandado foto para ela [proprietária] mostrando a condição do muro e ela não tomou nenhuma providência", relata.

Legenda: Local é usado como depósito de recicláveis Foto: Kilvia Muniz

Vizinha do depósito, Iraci Mota conta que acordou com o barulho do desabamento da estrutura, que cedeu por volta das 5h. Pedaços da estrutura chegaram a atravessar a via e quase atingiram a residência da aposentada, que fica em frente ao local.

Legenda: Pedaços da estrutura chegaram a atravessar a via Foto: Kilvia Muniz

A Defesa Civil de Fortaleza declarou que não registrou ocorrências durante a madrugada. O órgão ainda informou que, em caso de qualquer risco, deve ser acionado via Ciops, através do fone 190. Os agentes trabalham em regime de plantão, 24h, para atender as demandas da população.

