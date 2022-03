Embarcação permanece encalhada na Barra do Ceará após nova tentativa de retirada; veja imagens

Mais de 10 funcionários de uma empresa privada atuaram em mais uma tentativa de retirar a embarcação "Lagoa Paranaense", encalhada desde o dia 5 de março, na Praia da Barra do Ceará, mas sem sucesso. A estrutura mecânica do barco chegou a ser ativada, além do uso de uma espécie de reboque na tarde desta quinta-feira (17).

A remoção da embarcação pode ser facilitada com a maré alta, como foi o cenário previsto para hoje pela Tábuas de Maré, divulgada pela Marinha do Brasil. Durante a tarde, a altura poderia atingir 2,9 metros.

Legenda: Só com a maré alta será possível remover a estrutura com maior facilidade Foto: Kid Júnior

A embarcação foi periciada por uma equipe de inspeção naval da Capitania dos Portos. Um inquérito foi instaurado pela Marinha para apurar as causas e responsabilidades pelo encalhe.

O barco está parado no mar nas proximidades do Marco Zero, visto no início da Rua Dr. José Roberto Sales. Os tripulantes saíram no mesmo dia em que a embarcação ficou sem movimento no local.

Legenda: Funcionário realizou a instalação de um gancho para o tipo de reboque Foto: Kid Júnior

Legenda: A estrutura também foi ativada para facilitar o processo Foto: Kid Júnior

Legenda: Os funcionários ficaram se dividindo entre as embarcações Foto: Kid Júnior

Legenda: Foi utilizado uma espécie de reboque na tentativa de retirar a embarcação

Legenda: População acompanhou o trabalho para a retirada Foto: Kid Júnior

Legenda: Embarcação encalhada produziu fumaça durante a tentativa de remoção Foto: Kid Júnior

Legenda: Mesmo com os esforços, não foi possível retirar a embarcação Foto: Kid Júnior