Explosão em padaria deixa quatro feridos no Crato, na Região do Cariri

Uma padaria explodiu, no início da manhã desta sexta-feira (6), no bairro Mirandão, no Crato. Quatro pessoas ficaram feridas. O Corpo de Bombeiros apura as causas do acidente, que danificou a estrutura do local.

As vítimas são o padeiro e a auxiliar dele. Outras duas pessoas, pai e filha, que estavam na calçada esperando um transporte coletivo, também foram atingidos pelo impacto da explosão.

Conforme os bombeiros, os dois funcionários tiveram queimaduras e ferimentos mais graves e foram socorridos a uma unidade hospitalar. Já as outras vítimas tiveram escoriações leves.

O estabelecimento teve o portão e o forro derrubados pela força da explosão, que também destruiu produtos expostos na vitrine.