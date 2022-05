Quase 80% das cidades cearenses estão sob risco de chuvas e ventos fortes neste fim de semana; lista

O fim de semana deve ser chuvoso para a maior parte do território cearense. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) renovou alerta que aponta risco de precipitações intensas e ventos fortes em 140 dos 184 municípios do Estado, 76% das cidades. Para esses locais, a chuva pode chegar a 50 milímetros ao dia, além de ventanias com rajadas de até 60km/h.

O aviso meteorológico é válido até s 10 horas deste sábado (6), no entanto, pode ser renovado a depender das condições climáticas. Neste início de maio - mês que fecha a quadra chuvosa no Ceará e cuja média histórica de chuva é de 90 mm - em todos os dias houve emissão de alertas por parte do Inmet.

Nesta semana inicial do mês, as previsões dos órgãos se confirmaram. Apenas nos dois primeiros dias de maio as chuvas banharam menos de 35 cidades. Em todos os outros dias, a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) registrou pluviometria em mais de 50 municípios.

A Funceme também prevê chuvas para todo o Estado neste fim de semana. Amanhã (7), a previsão é de "alta possibilidade de chuva na faixa litorânea, Jaguaribana, Maciço de Baturité e na Ibiapaba". Nas demais regiões, há baixa possibilidade de chuva isolada. No domingo, dia 8, a previsão se repete.

Níveis de severidade

O Inmet divide os alertas em três níveis: grau 1 ou 'perigo potencial'; grau 2, também chamado de 'perigo'; e o grau 3 ou 'grande potencial'. Para este último nível, ainda não houve nenhum alerta no Ceará.

Perigo Potencial: Cuidado na prática de atividades sujeitas a riscos de caráter meteorológico. Mantenha-se informado sobre as condições meteorológicas previstas e não corra risco desnecessário. Perigo: Mantenha-se muito vigilante e informe-se regularmente sobre as condições meteorológicas previstas. Inteire-se sobre os riscos que possam ser inevitáveis. Siga os conselhos das autoridades. Grande Perigo Grande Perigo: Estão previstos fenômenos meteorológicos de intensidade excepcional. Grande probabilidade de ocorrência de grandes danos e acidentes, com riscos para a integridade física ou mesmo à vida humana.

Cidades inclusas do alerta com grau 1 de severidade:

