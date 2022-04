Abril tem chuvas em torno da média histórica no Ceará, mas resultado é o melhor desde 2019

Abril de 2022 registrou chuvas em torno da média histórica para o mês, por pouco não a superando, conforme dados preliminares extraídos da plataforma da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Contudo, o saldo geral pode aumentar com a inclusão de novos dados no sistema.

Embora tenha ficado 4% abaixo da normal climatológica de 188 milímetros para o mês, o resultado no período foi o melhor desde 2019, quando choveu 1,2% acima da média histórica.

Veja os acumulados para o Estado no mês, nos últimos anos:

2019 - 190.2 mm (1,2% acima)

2020 - 178,5 mm (5,1% abaixo)

2021 - 124,5 mm (33,8% abaixo)

2022 - 180,6 mm (4% abaixo)

Além disso, abril manteve tendência de boas chuvas vivenciadas durante o mês de março, quando choveu 30,6% acima da média histórica. Maio será o último mês da quadra chuvosa deste ano. Confira o balanço de 2022:

Chuvas mais intensas no litoral

Embora o balanço parcial da Funceme indique que as chuvas se concentraram no litoral do Estado, a maior chuva do ano, até o momento, ocorreu em Várzea Alegre, no Cariri: entre os dias 16 e 17 de abril, foram 200 milímetros na cidade.

Imagens mostraram que, com a intensidade do evento, ruas ficaram alagadas e casas foram invadidas pela água. Moradores utilizaram baldes e rodos para retirar o excesso.

O monitoramento da Funceme indica que apenas duas das oito macrorregiões do Ceará ficaram abaixo da média para o mês:

Sertão Central e Inhamuns -14.9%

Ibiapaba -6.6%

Jaguaribana +2.3%

Cariri +2.4%

Litoral Norte +4.4%

Litoral do Pecém +13.1%

Litoral de Fortaleza +20.7%

Maciço de Baturité +21.4%

Previsão do tempo

Segundo a Funceme, para este sábado (30) e domingo (1º), são esperadas chuvas em todas as macrorregiões, sendo que os maiores acumulados tendem a ocorrer no litoral. Já no sul do estado, as chuvas deverão ser isoladas.