Incêndio atinge apartamento no bairro Varjota, em Fortaleza

Um incêndio atingiu um apartamento no décimo andar de um prédio, na madrugada desta quarta-feira (29), no bairro Varjota, em Fortaleza. O edifício chegou a ser evacuado, mas não houve registro de feridos graves ou mortes. As chamas foram extintas no início desta manhã por agentes do Corpo de Bombeiros.

A corporação foi acionada para combater o fogo por volta das 2h25. Chegando ao local, na rua Pedro Rufino, os militares foram informados que os moradores do imóvel afetado saíram do endereço em segurança.

Duas pessoas que moram em unidades no andar abaixo do atingindo pelo incêndio precisaram de atendimento médico devido à inalação de fumaça, e foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Relatos preliminares indicam que um ventilador teria entrado em curto-circuito, gerando as chamas. A rápida propagação de fumaça teria impedido que os residentes tentassem controlar o fogo, optando por abandonar o apartamento.

As equipes do Corpo de Bombeiros atuaram integradamente para isolar o foco do fogo, garantindo a ventilação do ambiente e, segundo a TV Verdes Mares, encerraram os trabalhos por volta das 6h20. "A origem das chamas foi controlada sem que o fogo se propagasse para outras unidades. O local foi inspecionado para evitar reignição", detalhou a corporação, em nota ao Diário do Nordeste.

Abaixo, a instituição lista algumas medidas preventivas para evitar acidentes domésticos:

Evite ligar equipamentos elétricos em sobrecarga ou com fiação danificada;

Desligue aparelhos eletrônicos antes de dormir ou ao sair de casa;

Mantenha extintores de incêndio em locais acessíveis e verifique a validade regularmente;

Em caso de incêndio, priorize a evacuação segura e acione imediatamente o 193.

