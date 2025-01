O curso de Medicina, ofertado em período integral no campus de Barbalha, foi o mais procurado na Universidade Federal do Cariri (UFCA) pelo candidatos no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2025. Mais de 8,6 mil pessoas realizaram a inscrição para concorrer a uma das 80 vagas disponíveis. Já o segundo mais buscado foi o curso de Administração, no período noturno, que tem aulas na sede da Universidade, em Juazeiro do Norte, que teve cerca de 5,9 mil inscrições.

Segundo informações concedidas ao Diário do Nordeste com base em dados do Ministério da Educação (MEC), os 25 cursos de graduação ofertados pela UFCA receberam, ao todo, 44.892 inscrições, para concorrer às 1.293 vagas acordadas pela instituição no termo de adesão ao Sisu.

Veja abaixo a quantidade de inscrições nos 10 cursos mais procurados

Medicina (Integral) - Campus Barbalha: 8.612

Administração (Noturno) - Campus Juazeiro do Norte: 5.905

Medicina Veterinária (Integral) - Campus Crato: 5.234

Ciências Contábeis (Noturno) - Campus Juazeiro do Norte: 2.940

Administração Pública e Gestão Social (Noturno) - Campus Juazeiro do Norte: 2.529

Design (Integral) - Campus Juazeiro do Norte: 1.951

Agronomia (Integral) - Campus Crato: 1.889

Jornalismo (Noturno) - Campus Juazeiro do Norte: 1.743

Ciência da Computação (Integral) - Campus Juazeiro do Norte: 1.679

Engenharia Civil (Integral) - Campus Juazeiro do Norte: 1.662

Cursos menos procurados na UFCA no Sisu 2025

Por outro lado, a graduação em Física, ofertada pela UFC em turno integral no campus em Brejo Santo, foi o curso com o menor número de inscrições no Sisu 2025. Ao todo, 128 pessoas concorreram a uma das 14 vagas — levando a uma concorrência de aproximadamente 9 pessoas para cada vaga. Em seguida vem o curso de Química do mesmo campus, que teve 149 inscrições e também ofertou 14 vagas — quase 11 concorrentes por cada uma delas.

Veja abaixo a quantidade de inscrições nos 10 cursos menos procurados

Física (Integral) - Campus Brejo Santo: 128

Química (Integral) - Campus Brejo Santo: 149

Matemática (Integral) - Campus Brejo Santo: 332

Interdisciplinar em Ciências Naturais (Noturno) - Campus Brejo Santo: 334

Matemática Computacional (Integral) - Campus Juazeiro Do Norte: 358

Museologia (Noturno) - Campus Juazeiro Do Norte: 492

Arquivologia (Vespertino) - Campus Juazeiro Do Norte: 535

Música (Integral) - Campus Juazeiro Do Norte: 550

Biblioteconomia (Integral) - Campus Juazeiro Do Norte: 557

Biologia (Integral) - Campus Brejo Santo: 826

Confira, na tabela a seguir, as inscrições em todos os cursos da UFCA:

