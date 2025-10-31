Diário do Nordeste
Imagem de rua do bairro Bom Jardim, que entre os com menores rendimentos mensais de Fortaleza

Negócios

Quais os 20 bairros mais pobres de Fortaleza? Genibaú lidera ranking com renda média de R$ 1,2 mil

Chefes famílias de bairros 'mais pobres' ganham 11,6 vezes menos do que os de bairros mais ricos

Mariana Lemos 06 de Agosto de 2025
Fachada do DHPP

Segurança

Traição e brigas: esposa que matou PM a tiros em Fortaleza diz ter sido ameaçada com pistola antes de atirar no marido

Mulher afirmou que o casal brigou porque ela descobriu uma relação extraconjugal do agente de segurança

Matheus Facundo 24 de Dezembro de 2024
Viatura

Segurança

Em menos de uma semana, entorno de escola municipal de Fortaleza registra três tiroteios

Aulas na unidade de ensino chegaram a ser suspensas na semana passada

Redação 13 de Junho de 2024
Polícia Civil

Segurança

Suspeito de uma série de homicídios é preso no Bairro Granja Lisboa, em Fortaleza

Homem tentou se passar pelo irmão para escapar da prisão

Redação 01 de Abril de 2023
Homem

Segurança

Homem de 25 anos é assassinado e outras três pessoas são baleadas na frente de criança em Fortaleza

Vítima não tinha antecedentes criminais. Outros três atingidos foram encaminhadas para unidades de saúde

Redação 27 de Novembro de 2022
Desmanche de motocicletas em Fortaleza

Segurança

Criança é abandonada pelo pai em ponto de desmanche em Fortaleza

Segundo a Polícia Militar, o homem foi flagrado atuando no local e fugiu

Redação 24 de Junho de 2022
Foto de viatura da Polícia Civil do Ceará

Segurança

Foragida que integrava facção criminosa de 'Majestade' é presa em Fortaleza

Segundo a Polícia Civil, a mulher é suspeita de homicídios e outros crimes na Serra da Ibiapaba, no interior do Ceará

Itallo Rocha 17 de Dezembro de 2021

Segurança

Suspeitos de fazer série de assaltos em paradas de ônibus em Fortaleza são presos

Um dos suspeitos já tinha passagens pela polícia por tráfico de drogas quando adolescente

Redação 07 de Janeiro de 2021

Metro

120 cruzamentos do Bairro Granja Lisboa vão ganhar nova sinalização

O projeto será iniciado nesta terça-feira (10), e deve ser concluído em abril

Redação 10 de Março de 2020

Metro

Prefeitura assina ordem para obra de drenagem na Comunidade 7 de Setembro, no Bairro Granja Lisboa

As vias da comunidade passavam por problemas de alagamento e falta de saneamento

Redação 06 de Janeiro de 2020
