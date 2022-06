Criança é abandonada pelo pai em ponto de desmanche em Fortaleza

A Polícia Militar encontrou, nessa quinta-feira (23), uma criança de 2 anos sozinha em um local usado para desmanche de veículos no bairro Granja Lisboa, em Fortaleza. Segundo a corporação, a garota estava na companhia do pai, mas ele fugiu com a chegada dos agentes de segurança. O homem foi flagrado atuando no desmonte de uma motocicleta roubada, mas conseguiu fugir.

Conforme a autoridade, a menina foi entregue a família, após uma tia ficar responsável por ela.

Os policiais atendiam uma ocorrência de roubo de uma moto de propriedade de um homem, de 29 anos, quando encontraram o endereço, através do sistema de rastreamento do veículo. No interior do local, eles encontraram a motocicleta e, na residência em frente, outra também com registro de roubo foi achada.

O veículo da vítima foi apresentada no 32º Distrito Policial e restituída ao dono, a segunda mota apreendida foi apresentada na Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas (DRFVC).

