Pai suspeito de estuprar e engravidar as duas filhas é preso em Crateús, Interior do Ceará

Um homem de 46 anos de idade, suspeito de estuprar e engravidar as duas filhas, uma de 19 e outra de 15 anos, foi preso nesta terça-feira (21), em Crateús. A prisão aconteceu horas após ele estuprar a filha mais velha e ela denunciá-lo nas redes sociais. Investigação preliminar aponta que a jovem era abusada pelo pai desde que tinha 13 anos.

A vítima tem um filho de dois anos de idade que, segundo relatou à Polícia Civil, é fruto de um dos estupros sofridos. Recentemente, inclusive, a irmã dela, outra vítima, uma menina de 15 anos, também deu à luz uma criança.

De acordo com a Polícia, serão feitos exames genéticos para identificar a paternidade de ambos os bebês. O nome do suspeito não é divulgado para preservar a identificação das vítimas.

Prisão em flagrante

As investigações tiveram início na madrugada da terça-feira (21), quando a vítima de 19 anos foi às redes sociais denunciar que havia acabado de ser estuprada pelo próprio pai. "De pronto, as equipes [da Delegacia Regional de Crateús] diligenciaram para o endereço citado na denúncia, onde constataram a veracidade do crime", relatou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Na mesma hora, a vítima e o suspeito foram levados à delegacia e ouvidos. Ele foi autuado em flagrante por estupro.

Segundo a jovem, ela é estuprada pelo pai desde os 13 anos de idade, tendo engravidado e parido aos 16 anos. Ela também afirmou à Polícia que a irmã, de 15, também abusada pelo pai, recentemente teve um filho dele.

Denúncias

Denúncias que auxiliem os trabalhos policiais podem ser repassadas pelo telefone (88) 3692-3308, da Delegacia Regional de Crateús. Há, também, a possibilidade de encaminhar áudios, fotos e vídeos pelo (85) 3101-0181, o WhatsApp da SSPDS, e denunciar pelo 181, o Disque-Denúncia do órgão.