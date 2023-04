Suspeito de uma série de homicídios é preso no Bairro Granja Lisboa, em Fortaleza

Um homem de 20 anos foi preso no Bairro Granja Lisboa, em Fortaleza, neste sábado (1º), suspeito de uma série de homicídios na região.

Ele é apontado pela Polícia Civil como integrante de uma organização criminosa. Com a alcunha de 'Bebeto', o suspeito teria participado de um triplo homicídio no Bairro Granja Lisboa em 26 de novembro de 2022.

No dia do crime, o suspeito e outros dois indivíduos chegaram a um estabelecimento comercial e atiraram nas pessoas que estavam no local, deixando três mortos.

'Bebeto' também é apontado como responsável pelo assassinato de uma jovem de 19 anos em dezembro de 2022, no mesmo bairro, segundo as investigações policiais.

Alvo de dois mandados de prisão, o homem foi preso em uma casa no Bairro Bom Jardim. Ele tentou escapar se passando pelo irmão, mas foi encaminhado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Além de responder pelos homicídios, foi autuado em flagrante por falsa identidade. Ele já tem antecedentes criminais por homicídio e crime contra a fé pública, além de atos infracionais análogos por homicídio e por ilegal de arma de fogo, quando adolescente.