Suspeito de integrar facção criminosa do Rio Grande do Norte é preso em camping na Praia da Taíba

Uma ação da Força Tarefa de Segurança Pública prendeu, na tarde deste sábado (1º), um homem suspeito de integrar uma facção criminosa e foragido da Justiça do Rio Grande do Norte. O suspeito, de 24 anos, estava em um camping com a família na Praia da Taíba.

O mandado de prisão preventiva foi expedido pela 1ª Vara de Execução Penal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Segundo a Polícia Federal, o homem responde pelos crimes de tráfico de drogas, roubo e porte ilegal de arma.

Força-Tarefa de Segurança Pública

A Força-tarefa de Combate ao Crime Organizado no Estado do Ceará é composta pela Polícia Federal (PF), Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE), Polícia Militar do Ceará (PMCE), Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Departamento Penitenciário Nacional (Depen), Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado do Ceará (SAP) e Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp).

A captura deste sábado contou com ação coordenada com o Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (Bepi) e Força-Tática do 23° BPM da Polícia Militar do Ceará (PMCE).