Líder religioso suspeito de estuprar crianças é preso em Paracuru

Um líder religioso, suspeito de estupro de vulnerável contra crianças, foi preso na manhã desta sexta-feira (31) no município de Paracuru, na Região Metropolitana de Fortaleza.

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) informou que cumpriu, contra o homem, mandados de prisão temporária e de busca e apreensão.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, as vítimas seriam crianças do distrito de Poço Doce, no município de Paracuru. O homem de 35 anos foi conduzido à Delegacia Municipal e colocado à disposição da Justiça.

Apreensão

Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão na quarta-feira (29), a polícia localizou seis aparelhos celulares e um notebook. Já nesta sexta-feira (31), quando o líder religioso foi capturado pela Polícia Civil, um outro aparelho celular foi apreendido.

A unidade da PC-CE segue à frente das investigações. Diligências estão em andamento para apurar ainda se houve participação do suspeito em outras práticas ilícitas na região.