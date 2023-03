Policial militar mata homem com tiro na cabeça em Barro, no Ceará; veja vídeo

Um homem foi morto com tiro na cabeça por um policial militar, no município de Barro, no noite dessa quinta-feira (30). O crime foi flagrado por câmeras de segurança de um bar, na localidade de Vila Gonzaga. A polícia investiga o caso.

Nas imagens, é possível ver Carlos Anderson da Silva Mariano, de 32 anos, e o policial Hilquias Coelho Ferreira, 35, na calçada de um bar. Os dois estavam conversando e bebendo, quando o agente se levanta, vai ao carro, saca a arma e atira na vítima, que morre no local.

Segundo o delegado Paulo Hernesto Pereira Tavares, o PM fugiu após o crime com o veículo das imagens. Após isso, ele sofreu um acidente e abandonou o carro, em seguida pegou caronas até Jaguaribe, onde foi preso.

O crime aconteceu por volta de 22h30. Agentes da Polícia Civil, Militar e Perícia Forense estiveram no local. A cena do crime foi isolada. Por nota, a Polícia Militar, informou que o homem segue preso, aguardando audiência de custódia.