Torcedor do Fortaleza mata vizinho a facadas após gol do Ceará e discussão

Um torcedor do Fortaleza foi preso em flagrante pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) após matar a facadas um vizinho, torcedor do Ceará, no bairro Presidente Kennedy, em Fortaleza, na madrugada da última quinta-feira (30). O crime ocorreu após uma discussão, motivada pelo jogo de futebol entre as duas equipes, pela semifinal da Copa do Nordeste, vencida pelo Ceará.

Conforme o Inquérito Policial, Luiz Fernando de Oliveira Souza, de 25 anos, foi preso em casa, ao admitir para os policiais militares que esfaqueou o vizinho, Clecion Carvalho da Fonseca, 43, após uma discussão.

Quando os PMs chegaram ao local da ocorrência, visualizaram sangue na Rua São Damião. Clecion Carvalho sofreu seis facadas (duas no pescoço, duas nas costas e duas no tórax), foi socorrido por outro vizinho para o Frotinha do Antônio Bezerra, mas não resistiu aos ferimentos.

Luiz Fernando, torcedor do Fortaleza, afirmou à Polícia que já tinha tido quatro discussões com a vítima, fã do Ceará; e que, após um gol do time rival, ficou com muita raiva. O suspeito alegou ainda que foi confrontado por Clecion, que teria dito que ele "não era homem".

Testemunhas do crime contaram que suspeito e vítima bebiam em um bar e assistiam ao jogo, quando iniciaram a discussão. Cada um foi para a sua residência, mas voltou ao local. Luiz estava armado com uma faca e desferiu vários golpes em Clecion.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) confirmou, em nota, que "o suspeito, identificado como Luiz Fernando de Oliveira Souza (25), recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado ao 10º Distrito Policial (10º DP) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), onde foi autuado em flagrante por homicídio".

Prisão preventiva decretada

Ainda na quinta-feira (30), o 10º DP concluiu o Inquérito e remeteu à Justiça Estadual, com o indiciamento de Luiz Fernando de Oliveira Souza pelo crime de homicídio qualificado (por motivo futil).

Luiz Fernando não tinha antecedentes criminais. Já Clecion Carvalho da Fonseca tinha passagens pela Polícia por ameaça (duas vezes) e dano.

Na audiência de custódia, a 17ª Vara Criminal da Justiça Estadual converteu a prisão em flagrante do suspeito em prisão preventiva.

"A gravidade em concreto da conduta atribuída ao flagranteado é bastante elevada, pois há indícios de que praticou o crime de homicídio qualificado pela motivação fútil, decorrente de discussão por jogo de futebol, mediante seis facadas (duas no pescoço, duas nas costas e duas no tórax), em região bastante habitada, a revelar o seu grau de periculosidade e desprezo pela vida humana", considerou a juíza.

