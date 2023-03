Travesti é encontrada morta em córrego na Cidade dos Funcionários, em Fortaleza

Uma travesti foi encontrada morta em um córrego, no bairro Cidade dos Funcionários, em Fortaleza, nessa quinta-feira (30). O corpo da vítima tinha lesões de disparo de arma de fogo. A Polícia Civil investiga o caso.

A vítima ainda não foi identificada. Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e da Perícia Forense também estiveram no local para coletar os primeiros indícios das investigações. O caso é investigado pela 7ª Delegacia do DHPP.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o telefone (85) 3257-4807, do DHPP, que também é o WhatsApp do Departamento.

As informações também podem ser encaminhadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181 WhatsApp no qual podem ser feitas denúncias por mensagem, áudio, vídeo e foto.

O sigilo e o anonimato são garantidos.