Dois homens são presos suspeitos de matar mulher trans, em Caucaia

Dois homens foram presos, na terça (28) e na quarta-feira (29), suspeitos de envolvimento no assassinato de uma mulher trans de 19 anos. A vítima, que trabalhava em um salão, foi morta ao ser retirada do local, em novembro de 2022. As investigações apontam que o crime foi motivado por conflito entre facções.

Francisco Cliber Rodrigues de Paiva, de 30 anos, foi preso na terça-feira. Ele foi capturado pela Polícia em uma estrada na localidade Sítios Novos. Ele estava em um carro e ao perceber a aproximação da viatura, acelerou. Contudo, foi capturado próximo a um rio.

O veículo utilizado na tentativa de fuga foi apreendido. Cliber possui antecedente por porte ilegal de arma de fogo.

Já o outro suspeito, identificado como Danilo Silva Araújo, de 32 anos, foi capturado na quarta-feira, em uma casa, também em Sítios Novos. Danilo tem antecedentes por tráfico, posse de drogas e receptação.

OCULTAÇÃO DE CORPO

Os homens, segundo investigações, ocultaram o corpo após o homicídio. A mulher foi encontrada dois dias após o crime.