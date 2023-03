Pai é flagrado tocando partes íntimas do próprio filho de 2 anos e é preso em Icó

Um homem, de 44 anos, foi preso em flagrante, nessa quarta-feira (29), em Icó, pelo crime de estupro de vulnerável. Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) efetuaram a captura após receberem a denúncia de que ele teria abusado sexualmente do próprio filho, um garoto de dois anos.

Testemunhas que transitavam em uma rua do município flagraram o caso e decidiram filmar o crime. No registro, é possível observar o indivíduo, que estava embriagado, parado na calçada em frente a uma residência, onde está a criança. Em seguida, as imagens mostram o pai tocando as partes íntimas do menino, através da grade do portão que os separam, e levando a mão ao rosto.

Segundo os denunciantes, antes de iniciarem a gravação, eles haviam visto o pai beijando o garoto nos lábios. O suspeito estaria separado da mãe da vítima.

Em seguida, as testemunhas levaram a filmagem para uma equipe da PRF, que se deslocava pelo Centro de Icó. Na ocasião, duas pessoas abordaram os policiais e disseram ter gravado cenas de um abuso sexual contra uma criança.

Após a denúncia, os agentes foram até o local onde ocorreu o suposto delito e encontraram o homem. Eles o capturaram e o encaminharam para a Polícia Civil de Iguatu, onde o delegado de plantão decretou a prisão em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável.

Viu alguma situação que pode virar notícia? Ou tem alguma sugestão de pauta? Fale com a gente pelo WhatsApp do Diário do Nordeste.