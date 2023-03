Professor de 50 anos suspeito de estuprar crianças é preso, em Goiás

Um professor de 50 anos, suspeito de estuprar e fazer com que alunos façam sexo entre si, foi preso, em Uruaçu, Goiás, nesta quarta-feira (29). As investigações apontam que Mateus José Mendes pode ter abusado de pelo menos quatro alunos. Mateus José é professor da rede municipal há cerca de 15 anos. As informações são do g1.

Conforme o delegado Peterson Amin, um grupo de quatro alunos era convocado pelo professor para sofrer os abusos. Uma das vítimas foi abusada pela primeira aos 10 anos. A polícia recebeu a primeira denúncia por um adolescente de 15 anos.

Peterson Amin Delegado Ele estava aliciando seus alunos a irem até sua residência e lá ele praticava crimes de abuso sexual em relação a esses adolescentes. Ele também dava aula de futebol para eles, então, quando eles iam buscar a bola para poder jogar a partida, nesse momento, ele pedia para 'buscar a bola na casa dele' e então praticava diversos abusos

Segundo a Polícia, o alvo de Mateus José eram crianças entre nove e 10 anos. O suspeito foi encontrado escondido no banheiro da casa da irmã dele, onde a Polícia realizou buscas. Os abusos aconteciam em Nova Iguaçu de Goiás.