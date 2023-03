Jovem de 17 anos assume direção de ônibus escolar e salva colegas, após motorista passar mal

Estudantes de uma escola municipal foram salvos por um colega, de apenas 17 anos, que assumiu a direção do ônibus escolar ao perceber que o motorista estava sofrendo um mal-súbito. O ato heroico aconteceu nessa quarta-feira (29), em Sertãozinho, no interior de São Paulo. As informações são da EPTV.

Apesar de nunca ter dirigido, Kaio Eduardo Ferreira conseguiu estacionar o veículo entre o canteiro e a marginal da rodovia em que passavam.

À EPTV, o adolescente narrou o momento de apreensão: “Eu estava olhando a pista, aí eu vi ele caindo assim para o lado, soltou o volante e eu percebi que ele estava meio desacordado”. Observando que o transporte estava encostando em uma barreira de contenção da pista, Kaio assumiu a direção, e precisou manter a calma enquanto os colegas perguntavam sobre o condutor.

Antes de ser estacionado, o veículo ainda se chocou contra uma placa e invadiu parte da alça de acesso para a rodovia, que costuma ser movimentada.

O transporte levava 35 alunos da cidade de Pontal para o Instituto Federal de Sertãozinho. Nenhum deles saiu ferido.

Claudemir de Araújo, condutor do veículo, sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu, morrendo no local. O motorista trabalhava há 8 meses como funcionário terceirizado da Prefeitura de Pontal.