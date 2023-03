Mulheres batem carro enquanto cantavam turistas no litoral de SP; veja vídeo

Um carro ocupado por mulheres colidiu na traseira de outro veículo após elas se distraírem ao elogiar dois homens na Praia do Sonho, em Itanhaém, no litoral de São Paulo. O acidente foi filmado por um dos elogiados e já soma mais de um milhão de visualizações no Instagram e no TikTok.

Os dois elogiados são o gerente comercial Guilherme Garcia, de 28 anos, e o comerciante Blenner Pedro Alba, de 32, que explicaram ao portal g1 que o caso ocorreu em dezembro do ano passado. O vídeo ganhou repercussão nas redes após ser publicado como uma memória.

As imagens mostram o momento em que os dois estão em uma calçada e acabem surpreendidos pelas cantadas. Uma das mulheres dentro do carro grita: 'ai, lindos!' e logo depois o veículo colide com o da frente.

Veja o vídeo:

Passeio no litoral

Guilherme é morador de Guarulhos (SP) e havia viajado ao local com um grupo de amigos. Com a viralização do caso, ele concedeu entrevista ao g1 para explicar o ocorrido. Segundo ele, a gravação estava sendo feita por outro motivo, após um funcionário de um quiosque dizer que Blenner estava saindo do estabelecimento sem pagar.

Com a colisão do carro, todos na rua riram da cena, mas os dois preferiram deixar o local para evitar qualquer tipo de confusão.

"O carro da frente, não sei se estava junto, mas desceu um monte de cara e a gente ficou sem saber o que fazer. Se os caras estavam com elas, vai saber, né? As meninas mexendo com a gente, vai que é namorado de alguma, não sei. Para evitar confusão e, a gente estava bêbado também, entramos no carro e fomos embora", disse ele.

O rapaz disse que o vídeo foi publicado apenas como uma forma de se animar, mas que não imaginava da repercussão, pois só tem 28 seguidores no TikTok. "Estou feliz porque mentalizei em sair da chateação e consegui. Estou me divertindo com tudo isso", finalizou ao g1.