Bruno Krupp, suspeito de atropelar e matar adolescente, deve ser solto no Rio de Janeiro

O modelo Bruno Krupp, investigado por atropelar e matar um adolescente de 16 anos na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, deve ser liberado da prisão nesta quarta-feira (29). O Superior Tribunal de Justiça (STJ) aceitou um habeas corpus da defesa do suspeito e concedeu liberdade provisória a ele.

Na decisão do ministro Rogerio Schietti Cruz, ele concluiu não haver motivos para manter Bruno preso, uma vez que ele é réu primário, portador de bons antecedentes e está detido há oito meses. O magistrado também destacou que a revogação do mandado de prisão não altera o curso do processo. O alvará de soltura já foi expedido pelo juiz Gustavo Gomes Kalil, conforme informações do portal BandNews.

Ainda segundo a decisão, Krupp deve entregar o passaporte e comparecer mensalmente em juízo, a partir de abril. Além disso, ele teve o direito de dirigir suspenso e terá que cumprir recolhimento domiciliar noturno e utilizar uma tornozeleira eletrônica. O descumprimento das medidas cautelares pode restabelecer o mandado de prisão.

Em novembro de 2022, Krupp confessou que pilotava a motocicleta a mais de 100 quilômetros por hora quando atropelou João Gabriel Cardim Guimarães, de 16 anos, na avenida Lúcio Costa, no Rio de Janeiro, em julho daquele ano. A velocidade máxima permitida na via é de 60 km/h.

Ainda aos investigadores, o suspeito relatou que, apesar de desrespeitar a velocidade máxima, respeitava a sinalização e que acabou atropelando o jovem após ele correr para tentar escapar. O modelo chegou a pedir desculpas à mãe e à família da vítima.

RELEMBRE O CASO

Krupp estava de motocicleta, em alta velocidade, quando atropelou João Gabriel, que atravessava a avenida na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, no dia 31 de julho.

O adolescente perdeu uma das pernas no momento da colisão e foi levado para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.