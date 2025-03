Adolescente mata irmão de 7 anos de idade a facadas, no Espírito Santo

Uma adolescente de 15 anos matou, neste sábado (22), o irmão, de 7, a facadas em uma cidade da Região Metropolitana de Vitória, capital do Espírito Santo. A mãe dos dois, que não estava na casa no momento do crime, precisou ser levada ao hospital após receber a notícia da morte do filho.

Além do ataque ao irmão, a jovem ameaçou outros moradores do condomínio onde a família mora. Ela acabou sendo contida por um dos vizinhos até a polícia chegar.

Ela foi levada à Delegacia Especializada do Adolescente em Conflito com a Lei (Deacle), onde foi autuada por ato infracional análogo ao crime de homicídio. Logo após, foi encaminhada Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase). As informações são do g1.

De acordo com relatos dos vizinhos da família, a adolescente sofre com transtornos psiquiátricos, inclusive com uso de medicamento e acompanhamento pelo Centro de Atenção Psicossocial (Caps). Eles acreditam que ela estava em surto no momento em que atacou o irmão.

Uma vizinha, que não quis se identificar, disse que os dois irmãos costumavam ficar na casa dela quando a mãe estava trabalhando.

"Eu tomava conta do menino para a mãe trabalhar. De vez em quando, a menina dormia na minha casa. Ela tomava alguns medicamentos, era acompanhada pelo CAPS e tinha transtornos de personalidade", falou ao g1.

Também moradora do condomínio, uma mulher narra como a adolescente ameaçou a mãe dela.

"Minha mãe recebeu uma ligação da portaria, pedindo ajuda, porque a menina tinha matado o irmão dentro de casa. Pelo fato da porteira ter ligado, minha mãe foi lá ver o que tinha acontecido. Ao tentar subir para o bloco, a menina, alterada, foi atrás da minha mãe com uma faca. [...] Quando a gente chegou para o lado de fora, um vizinho já tinha tomado a faca dela", contou.

A família da adolescente não comentou o caso. O corpo do menino de 7 anos foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) onde passará pelo processo de necropsia.