Acusado de matar jornalista Vanessa Ricarte vira réu por feminicídio em MS

O músico Caio Nascimento, acusado de matar a facadas a ex-noiva, a jornalista Vanessa Ricarte, em 13 de fevereiro deste ano em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul (MS), virou réu pelo crime feminicídio. A decisão foi tomada na última quarta-feira (21), após o juiz Carlos Alberto Garcete de Almeida, da 1ª Vara do Tribunal do Júri da capital do MS, aceitar a denúncia do Ministério Público do MS (MPMS).

Caio está preso preventivamente desde o dia do crime, de acordo com o Tribunal de Justiça do MS (TJMS), e deve passar "em breve" pela primeira audiência de instrução do processo criminal. Primeiro, devem ser ouvidas as testemunhas de acusação.

O magistrado que recebeu a denúncia recusou os pedidos do MPMS para que Caio responda por tentativa de homicídio contra um amigo da jornalista, que estava presente no local do crime, e por cárcere privado e violência psicológica contra a vítima morta.

Segundo o juiz, a "proporção midiática do caso" fez com houvesse "excesso acusatório" na denúncia do Ministério Público.

Entretanto, não foi descartado que, ao longo da instrução processual, provas façam com que novas denúncias sejam adicionadas e analisadas pela Justiça do Mato Grosso do Sul.

Jornalista havia conseguido medida protetiva

O crime aconteceu na casa onde a jornalista de 42 anos morava. Horas antes, ela havia procurado a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) e registrado um boletim de ocorrência contra o ex e pedir proteção.

A medida protetiva foi concedida, mas, ao retornar da delegacia para buscar seus pertences em casa, a vítima foi atacada com três golpes de faca no tórax. Ela chegou a ser socorrida e encaminhada para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Vanessa Ricarte trabalhava no Ministério Público do Trabalho (MPT) em Mato Grosso do Sul, e sua morte gerou comoção no Estado. O governador do MS, Eduardo Riedel (PSDB), lamentou o crime nas redes sociais.

