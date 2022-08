Mãe de adolescente morto por Bruno Krupp diz que filho pediu socorro após ser atropelado

O adolescente João Gabriel Cardim Guimarães, de 16 anos, pediu socorro à mãe após ser atropelado pelo modelo Bruno Krupp na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, no último dia 30 de julho. No momento do acidente, ele teve a perna amputada pelo impacto e morreu após ser socorrido.

"Vi a perna dele voando, vi o meu filho estendido no chão, me pedindo socorro. Comecei a gritar e pedir ajuda a todo mundo", relembrou a mãe da vítima, Mariana Cardim de Lima, em entrevista ao Fantástico nesse domingo (7). Ela estava ao lado do filho no momento do acidente.

Legenda: João Gabriel, jovem que morreu em acidente Foto: Reprodução/TV Globo

Os dois saíram de uma confraternização e caminhavam pela orla da Barra da Tijuca quando resolveram atravessar a pista em direção a faixa de areia. Bruno Krupp pilotava uma motocicleta em alta velocidade e dirigia sem habilitação. Segundo testemunhas, o suspeito trafegava a 150 km/h, enquanto a via solicitava uma velocidade de 50 km/h. Uma câmera de segurança flagrou o momento da colisão.

“Antes da gente atravessar [a rua], a gente olhou, e estava muito distante mesmo os carros e não tinha nenhuma projeção de nada perto da gente, mas em segundos ele [Bruno Krupp], a moto estava em cima dele [João Gabriel], e aí já perdi a noção do que que eu estava vendo", detalhou Mariana Cardim.

"Não bebi, não usei droga, não fiz nada, gente, foi um acidente", declarou Bruno sobre o caso.

Após ser atingido, João Gabriel chegou a ser atendido ainda no local pela médica mineira Priscila Rocha, que passava próximo no momento do acidente.

“Iniciei as massagens cardíacas. Em pouco tempo, ele abriu os olhos e comentou que estava doendo um pouco o tórax. E aí perguntei o nome dele, vi que ele estava consciente. Tentei acalmá-lo, acalmar a mãe também”, contou a profissional de saúde ao programa da TV Globo.

A vítima foi levada a uma unidade hospitalar, onde foi submetida a uma cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos. João Gabriel era filho único.

"[Ele] era a pessoa mais importante, pela qual acordava [e] eu ia dormir", disse a mãe do adolescente.

Suspeito foi preso

Legenda: Krupp foi escoltado por policiais na noite deste sábado Foto: Reprodução/TV Globo

O modelo foi encaminhado para a unidade de pronto-atendimento do Complexo de Gericinó, em Bangu, nesse domingo. Ele estava internado em um hospital desde o acidente, já com a prisão preventiva decretada. Em vídeo, o modelo chegou a se posicionar sobre o acidente quando estava em tratamento.

A transferência de Bruno para o presídio foi realizada após a Polícia encontrar contradições entre o laudo hospitalar, que liberava a alta — permitindo que ele fosse detido — e o expedido por um médico contratado pela família do suspeito, que indicava que ele deveria ser encaminhado para uma UTI. Para as autoridades, houve tentativa de obstrução das investigações.

