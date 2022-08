Bruno Krupp deixa hospital escoltado e segue para presídio por matar adolescente no trânsito

O modelo Bruno Krupp, 25, deixou o hospital Marcos Moraes, no Rio de Janeiro, e seguiu para uma unidade prisional por matar um adolescente em um acidente de trânsito no último fim de semana. Ele saiu escoltado na notie deste sábado (6) e passou no 16º DP para assinar documentos.

O influenciador iria prestar depoimento, mas por conta do horário, foi direto para a prisão. A saída dele da unidade de saúde foi polêmica e até alvo de investigação por fraude processual. O médico contratado pela família dele estaria tentando mantê-lo em uma UTI para evitar a prisão.

O delegado Aloysio Berardo Falcão de Paula Lopes abriu, inclusive, um inquérito para investigar o advogado Bruno Nogueira Teixeira por obstrução processual.

Morte de adolescente

Bruno Krupp está internado desde o acidente que resultou na morte do jovem João Gabriel, de 16 anos, que teve a perna arrancada e logo depois veio a óbito após ser atingido pela moto do modelo no último dia 31 de julho. Segundo testemunhas, Bruno estava a 150 km/h, enquanto a via solicitava uma velocidade de 50 km/h.

O modelo deu, inicialmente, entrada no Hospital Lourenço Jorge, também na Barra, para onde foi levado em ambulância do Corpo de Bombeiros com João Gabriel após o acidente. Após receber alta, foi encaminhado ao Hospital Marcos Moraes.

A avaliação médica feita na unidade de saúde mostrou que Bruno apresentava quadro estável, movimentando os quatro membros, respirando em ar ambiente, lúcido e orientado, apresentando múltiplas escoriações pelo corpo. Antes mesmo de ser enviado à UTI, ele continuava com o mesmo quadro. Em vídeo, o modelo chegou a se posicionar sobre o acidente: