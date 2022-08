Médico de Bruno Krupp será investigado por fraude processual após enviar modelo à UTI

Um inquérito para investigar o médico do influenciador Bruno Krupp pelos crimes de falsidade ideológica e fraude processual foi aberto neste sábado (6). Bruno Nogueira Teixeira foi contratado como assistente da família de Krupp, preso após atropelar o estudante João Gabriel Cardim Guimarães.

Ainda na manhã de sexta (5), a equipe do Hospital Marcos Moraes, no Méier, na Zona Norte do Rio, liberou o rapaz para ser levado ao sistema prisional por conta do quadro de saúde estável. Entretanto, o médico contratado alegou um problema nos rins do jovem, transferindo-o para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital.

Além disso, Bruno Nogueira Teixeira solicitou exames de ressonância magnética a outro hospital da rede para serem realizados em Bruno Krupp. O também modelo recebeu ordem de prisão de agentes da 16ª DP na última terça-feira (2) e, desde então, está sendo acompanhando por policiais do 3º BPM (Méier).

Previsto no artigo 347 do Código Penal, o crime de fraude processual consiste no ato de modificar intencionalmente dados de processo, com objetivo de levar juiz ou perito a erro.

De acordo com a lei, a pena prevista nesses casos é de três meses a dois anos de detenção, além de multa. Enquanto isso, o crime de falsidade ideológica está tipificado no artigo 299 do mesmo dispositivo legal e prevê cinco anos de reclusão mais multa a quem mentir em documento público ou particular.

Internação e quadro de saúde

Bruno Krupp está internado desde o acidente que resultou na morte do jovem João Gabriel, de 16 anos, que teve a perna arrancada e logo depois veio a óbito após ser atingido pela moto do modelo. Segundo testemunhas, Bruno estava a 150 km/h, enquanto a via solicitava uma velocidade de 50 km/h.

O modelo deu, inicialmente, entrada no Hospital Lourenço Jorge, também na Barra, para onde foi levado em ambulância do Corpo de Bombeiros com João Gabriel após o acidente. Após receber alta, foi encaminhado ao Hospital Marcos Moraes.

A avaliação médica feita na unidade de saúde mostou que Bruno apresentava quadro estável, movimentando os quatro membros, respirando em ar ambiente, lúcido e orientado, apresentando múltiplas escoriações pelo corpo. Antes mesmo de ser enviado à UTI, ele continuava com o mesmo quadro.