Entenda como foi o acidente causado por Bruno Krupp e as polêmicas em torno do modelo

O nome do influenciador Bruno Krupp é um dos mais buscados e comentados nas redes sociais, desde o acidente causado por ele no sábado (30). Os usuários de aplicativos como Twitter e Instagram, buscam entender quem é o modelo, com quem ele se relaciona e o que faz da vida.

Atropelamento em alta velocidade

Legenda: João Gabriel, jovem que morreu em acidente Foto: Reprodução/TV Globo

O modelo e influenciador Bruno Krupp atropelou o adolescente João Gabriel Cardim Guimarães, 16, na noite do dia 30 de julho, na orla da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. A vítima morreu horas depois.

Conforme texto da decisão judicial que determinou a prisão de Bruno, o influenciador pilotava moto a pelo menos 150 km/h quando atropelou o rapaz, na Avenida Lúcio Costa, na orla da Barra. O limite de velocidade no local é de 60 km/h.

Ele ainda estava sem carteira de habilitação, e a moto, sem placa. A situação era a mesma de quando ele foi parado em uma blitz da Lei Seca, três dias antes. Na ocasião, também se negou a fazer o teste do bafômetro, que indicaria se ingeriu bebida alcoólica.

João Gabriel perdeu uma perna durante acidente

O jovem João Gabriel morreu aos 16 anos. Ele era filho e neto único, e morava em Realengo, na Zona Oeste do Rio.

João Gabriel atravessava a faixa de pedestre na Avenida Lúcio Costa, junto com a mãe, Mariana Cardim, quando foi atropelado.

O adolescente teve uma perna amputada na hora e, socorrido, chegou a passar por uma cirurgia no Hospital Municipal Lourenço Jorge, mas não resistiu.

Moto Yamaha MT 09 foi usada por Bruno Krupp em acidente

Legenda: Acidente foi ocasionado com moto Yamaha MT 09 Foto: Reprodução/YouTube

Como revelado pelo G1, o influenciador Bruno Krupp pilotava uma moto Yamaha MT-09 no acidente. De acordo com o portal, o veículo era ano/modelo 2021/2022.



A MT-09 possui freios ABS de série, além de duplo disco de 298 mm, na dianteira, e disco de 245 mm, na traseira. Conforme o site especializado Motoo, o modelo é consideravelmente potente, com motor de 3 cilindros e 847 cc de cilindrada, rendendo potência máxima de 115 cavalos a 10.000 rpm e 8,9 kgfm de torque. Com tanque de 14 litros, a moto da Yamaha tem peso 193 kg no total.



Instagram sem fotos

O influenciador Bruno Krupp conta com mais de 150 mil seguidores no Instagram. Quem essa acesse o perfil dele na rede social, não encontra nenhuma foto disponível.

Acusação de estupro por Priscila Trindade

Legenda: Priscila Trindade disse que o caso aconteceu logo após ter conhecido Bruno Krupp Foto: reprodução/Instagram

A modelo Priscila Trindade relatou, em rede social, que foi estuprada pelo modelo e influenciador Bruno Krupp. A informação foi divulgada, no Instagram, na última quarta-feira (4).

O caso aconteceu há seis anos, quando os dois se conheceram. Na época, a modelo teria sido desencorajada a tornar o assunto público.

"Eu o conheci numa roda de amigos, flertamos e depois de alguns flertes aceitei ir até a casa dele em Niterói para irmos a uma festa", disse Priscila, contando que chegou a dormir na casa de Bruno, já que morava no Rio de Janeiro.

Priscila Trindade Modelo Me pegou à força. Falei várias vezes para ele parar e ele literalmente me forçou. Forçou mesmo. Depois de muito relutar, cedi e foi horrível. Era muito constrangedor porque, se eu gritasse, iria acordar a casa inteira e não tive coragem de ter uma atitude mais drástica

Segundo o portal G1, o advogado do modelo pontuou que enxerga as denúncias como oportunistas. "Supostas situações que aconteceram há anos, que não foram denunciadas à autoridade policial e que vêm à tona agora? Quando o Bruno está passando por uma situação infeliz como essa de estar envolvido em um acidente que vitimou uma pessoa?", questionou o advogado.

Em entrevista ao jornal O Globo, ela revelou o motivo para a denúncia. "Passei todos estes anos me sentindo culpada e envergonhada por tudo que aconteceu. Hoje, diante do atropelamento que matou um jovem inocente, me senti na obrigação de expor o crime do qual fui vítima justamente para encorajar outras mulheres a denunciarem, frear esses comportamentos por parte dele e evitar que outras pessoas também passem por situações semelhantes", contou.

Relacionamento com Sarah Poncio

Legenda: Relacionamento dos dois durou cerca de dois meses Foto: reprodução/redes sociais

Krupp é ex-namorado da influenciadora Sarah Poncio. Os dois viveram um romance entre dezembro de 2021 e fevereiro de 2022, período em que ele se tornou conhecido do grande público, conforme a revista Contigo.

Na época do término, a assessoria da criadora de conteúdo declarou que eles não estavam mais juntos após ela apagar as fotos ao lado dele.

Quem é Bruno Krupp

O modelo Bruno Krupp é investigado em dois inquéritos na polícia: por estelionato e estupro. Em 2021, ele chegou a ser notícia em sites de fofoca pelo relacionamento com a influenciadora digital Sarah Poncio.

Quando o Instagram de Bruno Krupp tinha fotos, ele gostava de exibir imagens sem camisa, com o corpo malhado, barcos e em prática de esportes.