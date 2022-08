Novo vídeo mostra Bruno Krupp dirigindo em alta velocidade ao atropelar jovem; assista

Novas imagens de câmeras de segurança registraram o modelo e influenciador Bruno Krupp, de 25 anos, dirigindo em alta velocidade em uma moto na orla da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Os vídeos mostram momentos antes de Krupp atropelar e matar o adolescente João Gabriel Cardim, de 16 anos, no último domingo (31). O jovem atravessava a rua com a mãe quando foi atingido. A vítima perdeu uma perna na hora do acidente e morreu no hospital.

No registro, pedestres que estavam no quiosque aparecem assustados e olham em direção à rua por conta da alta velocidade da moto do influenciador. No fundo da imagem, mãe e filho aparecem atravessando a rua.

Veja vídeo de Bruno Krupp dirigindo em alta velocidade

Outras ocorrências de Bruno Krupp no trânsito

De acordo com informações do portal g1, três dias antes do acidente, Krupp foi parado em uma blitz da Lei Seca com a mesma moto que pilotava na noite do acidente.

O veículo estava sem placa novamente e ele não tinha carteira de habilitação. Bruno recebeu três multas – além da falta de placa e carteira, ele se recusou a soprar o bafômetro – somando R$ 4 mil.

Homicídio culposo

Ainda conforme a publicação, a 16ª DP investiga o caso como homicídio culposo - quando não há intenção de matar -, mas analisa mudar a acusação para homicídio com dolo eventual. Bruno Krupp ainda prestará depoimento à polícia.