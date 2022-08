Adolescente atropelado por modelo Bruno Krupp teve perna arremessada 50 metros à frente do acidente

Um policial militar testemunha do atropelamento de João Gabriel Cardim Guimarães, de 16 anos, pelo modelo Bruno Krupp, ex-namorado de Sarah Poncio, detalhou que a perna esquerda da vítima foi arremessada 50 metros à frente do acidente na noite do último sábado (30), no Rio de Janeiro. As informações são do G1.

O impacto da colisão amputou o membro da vítima que foi parar no gramado entre o calçadão da orla da Barra da Tijuca e a areia da praia na praia da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Vídeos publicados nas redes sociais mostram o momento em que a perna é colocada em uma caixa térmica com gelo para ser preservada enquanto o adolescente era socorrido.

O agente de segurança contou ainda em depoimento que Bruno Krupp não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Três dias antes do acidente ele já havia sido parado em uma blits da Lei Seca e multado por falta do documento. Informações também dão conta de que o modelo tinha o hábito de pilotar em alta velocidade, sobretudo nos finais de semana.

RESGATE

O acidente ocorreu por volta das 23h na Avenida Lúcio Costa, na altura do Posto 3. João Gabriel foi levado ao centro cirúrgico do Hospital Lourenço Jorge, na Barra, mas faleceu no início da madrugada de domingo (31). Já Bruno teve escoriações e saiu da unidade ainda no domingo.

Segundo a 16ª Delegacia de Polícia, Bruno ainda não prestou depoimento porque está internado. A corporação não informou em qual hospital ele está, mas há uma hipótese de ser em uma unidade particular.

O caso foi inicialmente tratado como lesão corporal. Contudo, as investigações apontam homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

BRUNO KRUPP E SARAH PONCIO

Krupp é modelo fotográfico, nascido no Rio de Janeiro e faz parte da agência de modelos 40 Graus Models, segundo informações da revista Contigo.

Ele foi namorado da influenciadora Sarah Poncio entre dezembro de 2021 e fevereiro de 2022, período em que se tornou conhecido do grande público.