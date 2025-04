Baiano desaparece após sair para pedalar e é encontrado três anos depois na Costa Rica

Após quase três anos, uma família de Camaçari, na Bahia, recebeu a notícia de que um dos parentes, dado como desaparecido, foi encontrado a mais de 5 mil km de casa. Essa história é protagonizada por Marisvaldo dos Santos Silva, de 32 anos, que, após sair da casa do irmão para pedalar, acabou indo parar na Costa Rica.

O caso aconteceu em junho de 2022. Segundo a mãe do baiano, Maria dos Santos, o filho sofre de esquizofrenia e, na época, estava sem tomar a medicação. Após deixar a casa do irmão, ele nunca mais foi visto, e os familiares já estavam desesperançosos com o futuro do rapaz. As informações são do g1.

Após saber que Marisvaldo voltará ao Brasil, Maria afirmou que não vê a hora do reencontrá-lo "Só de saber que ele está vivo e vai voltar, eu estou feliz", comemorou à TV Bahia.

Veja também País Mãe de Isabella Nardoni compartilha relato em aniversário de 23 anos da filha: 'Você vive' País Brasileiros apelidam Portugal de 'Guiana brasileira' e irritam portugueses; entenda meme

Apesar da felicidade, a família de Marisvaldo ainda enfrenta dificuldades para trazê-lo até a terra natal. Isso porque o voo de deportação da Costa Rica terá como destino Guarulhos, em São Paulo. No momento, os familiares estão juntando todo o dinheiro que conseguirem para que o irmão que o viu pela última vez vá ao encontro do baiano.

Segundo o portal da TV Globo, essa não é a primeira vez que Marisvaldo desaparece sem dar notícias. Em 2020, no início da pandemia da Covid-19, ele saiu de bicicleta e só foi localizado dias depois no Espírito Santo.