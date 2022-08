Adolescente atropelado por Bruno Krupp teve 'traumatismo da pelve e membros inferiores', diz laudo

O adolescente João Gabriel Cardim Guimarães, de 16 anos, atropelado pelo modelo Bruno Krupp na Barra da Tijuca (RJ), morreu por "traumatismo da pelve e membros inferiores, com consequente hemorragia". A causa do falecimento consta em laudo obtido pela TV Globo e reproduzido pelo G1.

Segundo o documento, o impacto do acidente provocou o esmagamento da estrutura óssea da bacia, fratura do anel pélvico, laceração muscular, lesão na bexiga, escoriações na genitália, hematoma em bolsa escrotal, corpo exangue (sem sangue).

O laudo também detalha que a perna esquerda de João Gabriel foi amputada na hora e arremessada a 50 metros à frente do local do acidente, no gramado entre o calçadão e a areia da praia.

O acidente ocorreu no último sábado (30). João Gabriel atravessava a rua com a mãe quando foi atropelado por Bruno, que dirigia sem carteira de habilitação. Testemunhas contam que o modelo estava a 150 km/h, enquanto a via solicitava uma velocidade de 50 km/h.

Prisão

Krupp deixou o Hospital Marcos Moraes, no Rio, e seguiu escoltado para um presídio na noite desse sábado (6). Ele havia recebido a ordem de prisão na última terça-feira (2).

Na unidade de saúde onde estava internado, o médico Bruno Nogueira Teixeira, contratado pela família, alegou que o modelo estava com problemas nos rins e o transferiu para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

O médico passou a ser investigado por fraude processual e falsidade ideológica. O crime consiste no ato de modificar intencionalmente dados de processo, com objetivo de levar juiz ou perito a erro.